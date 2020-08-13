БелАЗ вышел на протест (ОНЛАЙН)

В городе Жодино на протесты вышло несколько тысяч человек. Среди них все работники завода БелАЗ.

Люди оккупировали площадь перед горисполкомом и заставили к ним выйти мэра города Дмитрия Заблоцкого.

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Люди требовали у мэра города, чтобы он гарантировал безопасный и мирный протест. В ответ Заблоцкий предложил людям звонить 14 августа на местный телеканал, где он будет общаться с горожанами.

Во время общения с Заблоцким, врач скорой помощи спросил о смерти человека, которого избили во время протестов.

Мэр заявил, что мужчина оказал сопротивление милиции, поэтому и попал в больницу. Люди встретили это заявление свистом и криком.

Люди заявили свои требования местной власти — убрать из города ОМОН, провести новые выборы и выпустить всех задержанных участников протестов.

БелАЗ — один из крупнейших в мире и единственный в Восточной Европе производитель карьерной техники.

Выборы в Беларуси

9 августа в стране прошли президентские выборы, на которых, по предварительным результатам, победил действующий президент Александр Лукашенко.

Это повлекло за собой волну протестов в Беларуси. Часть белорусов не признала победу Лукашенко и вышли на улицы. В ответ власти уже четвертый день жестоко разгоняет протесты.