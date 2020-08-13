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БелАЗ вийшов на протест: що відбувається на мітингу у Жодіно (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У місті Жодіно на протести вийшло кілька тисяч людей. Серед них усі працівники заводу БеЛАЗ.

Люди окупували площу перед міськвиконкомом і змусили до них вийти мера міста Дмитра Заблоцького.

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БелАЗ вийшов на протест (ОНЛАЙН)

Люди вимагали у мера міста, щоб він гарантував безпечний та мирний протест. У відповідь, Заблоцький запропонував людям телефонувати 14 серпня на місцевий телеканал, де він спілкуватиметься з містянами.

Під час спілкування з Заблоцьким, лікар швидкої допомоги спитався про смерть чоловіка, якого побили під час протестів.

Мер заявив, що чоловік чинив спротив міліції, тому і потрапив у лікарню. Люди зустріли цю заяву свистом та криком.

Люди заявили свої вимоги місцевій владі – прибрати з міста ОМОН, провести нові вибори і випустити всіх затриманих учасників протестів.

БелАЗ – один з найбільших в світі і єдиний у східній Європі виробник кар’єрної техніки.

Вибори у Білорусі

9 серпня у країні пройшли президентські вибори, у яких, за попередніми результатами, переміг чинний президент Олександр Лукашенко.

Це спричинило хвилю протестів в Білорусі.  Частина білорусів не визнала перемогу Лукашенка та вийшли на вулиці. У відповідь, влада уже четвертий день жорстоко розганяє протести.

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