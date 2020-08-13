Засунули в трусы боевую гранату и отбежали: задержания в Беларуси глазами протестующего

С воскресенья, 9 августа, тысячи людей по всей Беларуси вышли на митинги, требуя пересчета голосов на выборах президента.

По результатам ЦИК, нынешний лидер страны Александр Лукашенко одержал убедительную победу с 80% голосов, а его главный соперник от оппозиции Светлана Тихановская — только 10%.

Силовики агрессивно разгоняют протестующих, применяя дубинки, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.

Во время протестов в Беларуси один человек умер в понедельник в Минске, многие были ранены. СМИ в Беларуси сообщали, что еще один мужчина скончался в больнице Гомеля после задержания полицией.

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Задержания в Беларуси глазами протестующего

Активист инициативы Legalize Belarus Петр Маркелов опубликовал рассказ знакомого о том, что с ним происходило в ночь с 11 на 12 августа, когда он попался в руки силовиков.

— Засунули мне в трусы боевую гранату и отбежали.

— Меня побили и связали мои руки сзади. После этого три спецназовца отвели меня за угол и говорят: “Мы сейчас засовываем тебе в трусы гранату, достаем чеку, ты взрываешься, а мы скажем, что ты подорвался на неопознанном взрывном устройстве”. Они засунули мне в трусы боевую гранату и отбежали. Потом вернулись, снова побили и повели обратно. У меня откололись куски от зубов, потому что ими мне приходилось носить свой рюкзак. Когда рюкзак падал — они меня били, я его поднимал, а они продолжали бить. Бьют постоянно, нон-стопом, — рассказал задержанный.

Избиение продолжилось в двух автозаках и в пункте, где людей перегружали в другие машины, которые ехали в центр изоляции правонарушителей.

— Меня положили лицом в пол и 2-3 минуты били по ногам. Очень сильно опухли ноги. После этого меня привели обратно в общий автозак и повезли. Половину пути на моей шее стояла нога ОМОНовца. Если ты хоть на сантиметр отрываешь лицо от земли — тебя начинают бить.

Затем нас привезли на перекидочный пункт, где людей перегружали в другие машины, которые ехали на ЦИП. Нас выводят из автозака. Ну как выводят: бьют и ты выбегаешь. Там — коридор, в нем около 40 человек, по 20 с каждой стороны. Пока ты по нему идешь, все тебя бьют. Бьют специально по голове, в пах, по ногам, чтобы ты падал. Когда ты падаешь, тебя бьют, пока ты не встанешь. В конце меня взяли за руки и ноги и закинули в автобус, — рассказал протестующий.

— Есть дубинки резиновые, а есть — с металлическим стержнем внутри.

— До этого нас били резиновыми. В автобусе ко мне подошел спецназовец, стал на меня и начал бить дубинкой с металлическим стержнем по голове.

Потом из этого автобуса нас обратно через коридор вывели в автозак. В автозаках есть маленькие камеры, они рассчитаны на три человека. В такую камеру для перевозки запихали восемь человек. Я был около стенки, меня придавило к ней. В этот момент я увидел, что по стене течет кровь. До этого я не понимал, что у меня разбита голова, т.к. не чувствовал боли. Там было очень душно, я начал терять сознание, несколько раз отключался, — рассказал протестующий и добавил, что его перестали бить только после того, как об этом попросил силовиков врач.

— В задержаниях учавствует российский спецназ.

Протестующий высказал мнение, что в задержаниях людей в беларуси учавствует российский спецназ.

— Я считаю, что с нами работал российский спецназ. На мне была майка “Свободу Сенцову”. Они среагировали на эту майку: “Вот, ты еще и против России”. Они говорили с русским акцентом и обращались к нам с позиции: “Вы, беларусы”, отделяя себя от нас. “У вас такой хороший бацька, что вам не нравится?”, — беларусы так не говорят, — обьяснил зажержанный.

Фото: TUT.by,Петр Маркелов