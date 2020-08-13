Засунули в труси бойову гранату і відбігли: затримання в Білорусі очима протестувальника

З неділі, 9 серпня, тисячі людей в усій Білорусі вийшли на мітинги, вимагаючи перерахунку голосів на виборах президента.

За результатами ЦВК, нинішній лідер країни Олександр Лукашенко здобув переконливу перемогу з 80% голосів, а його головний суперник від опозиції Світлана Тихановська – тільки 10%.

Силовики агресивно розганяють протестувальників, застосовуючи кийки, світлошумові гранати, сльозогінний газ і гумові кулі.

Під час протестів у Білорусі одна людина померла у понеділок в Мінську, багато кого було поранено. ЗМІ в Білорусі повідомляли, що ще один чоловік помер у лікарні Гомеля після затримання поліцією.

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Затримання в Білорусі очима протестувальника

Активіст ініціативи Legalize Belarus Петро Маркелов опублікував розповідь знайомого про те, що з ним відбувалося у ніч з 11 на 12 серпня, коли він потрапив до рук силовиків.

– Засунули мені в труси бойову гранату і відбігли.

– Мене побили і зв’язали мої руки ззаду. Після цього три спецназівці відвели мене за ріг і кажуть: “Ми засунемо тобі в труси гранату, дістанемо чеку, ти вибухнеш, а ми скажемо, що ти підірвався на непізнаному вибуховому пристрої”. Вони засунули мені в труси бойову гранату і відбігли. Потім повернулися, знову побили і повели назад. У мене відкололися шматки від зубів, тому що ними мені доводилося носити свій рюкзак. Коли рюкзак падав – вони мене били, я його піднімав, а вони продовжували бити. Б’ють постійно, нон-стопом, – розповів затриманий.

Побиття тривало у двох автозаках і в пункті, де людей перевантажували в інші машини, які їхали в центр ізоляції правопорушників.

– Мене поклали обличчям у підлогу і 2-3 хвилини били у ноги. Дуже сильно боліли ноги. Після цього мене привели назад у загальний автозак і повезли. Половину шляху на моїй шиї стояла нога ОМОНівця. Якщо ти хоч на сантиметр відриваєш обличчя від землі – тебе починають бити.

Потім нас привезли на пункт, де людей перевантажували в інші машини, які їхали на ЦІП. Нас виводять із автозаку. Ну як виводять: б’ють і ти вибігаєш. Там – коридор, в ньому близько 40 осіб, 20 із кожного боку. Поки ти йдеш, усі тебе б’ють. Б’ють спеціально в голову, в пах, у ноги, щоб ти падав. Коли ти падаєш, тебе б’ють, поки ти не встанеш. Потім мене взяли за руки і ноги і закинули в автобус, – розповів протестувальник.

– Є кийки гумові, а є – з металевим стрижнем усередині.

– До цього нас били гумовими. В автобусі до мене підійшов спецназівець, став на мене і почав бити кийком з металевим стержнем у голову.

Потім із цього автобуса нас назад через коридор вивели в автозак. В автозаках є маленькі камери, вони розраховані на три людини. У таку камеру для перевезення запихали вісім осіб. Я був біля стінки, мене придавило до неї. У цей момент я побачив, що на стіні тече кров. До цього я не розумів, що у мене розбита голова, тому що не відчував болю. Там було дуже душно, я почав втрачати свідомість, кілька разів відключався, – розповів протестуючий і додав, що його перестали бити тільки після того, як про це попросив силовиків лікар.

– У затриманнях бере участь російський спецназ.

Протестувальник висловив думку, що в затриманнях людей у Білорусі бере участь російський спецназ.

– Я вважаю, що з нами працював російський спецназ. На мені була майка “Свободу Сенцову”. Вони зреагували на цю майку: “Ось, ти ще й проти Росії”. Вони розмовляли з російським акцентом і зверталися до нас із позиції: “Ви, білоруси”, відділяючи себе від нас. “У вас такий гарний бацька, що вам не подобається?”, – білоруси так не кажуть, – пояснив затриманий.

Фото: TUT.by, Петро Маркелов