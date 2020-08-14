Забастовки в Беларуси: в Беларуси все крупные заводы вышли на протесты

В Беларуси рабочих крупных заводов вышли на протесты по всей стране. Протестуют заводы-гиганты — Минский тракторный завод, БелАЗ, Белшина и МАЗ.
Также на работу не вышли работники химических предприятий — Лакокраска в городе Лида и заводы Азот и Химволокно в Гродно. Также вышли рабочие из цехов завода Беларуськалий в городе Солигорск.
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Также отказались работать заводы Гефест и Барановичский станкостроительный завод Атлант.
На протест вышли работники метро в Минске. Также бастуют железнодорожники.
По данным главы белорусского конгресса демократического профсоюза Александра Ярошука, все заявления, которые объявляют рабочие, связанные с перевыборами президента страны.
Также на протесты вышли ИТ-компании из Парка высоких технологий.
Протесты в Беларуси
Выборы президента спровоцировали массовые протесты в Беларуси. Первые мирные митинги в крупных городах жестоко разогнали милиционеры. Но это не остановило белорусов — протесты охватили всю страну.
По данным МВД, во время протестов в Беларуси один человек умер, многие были ранены. СМИ в Беларуси сообщали, о смерти еще одного человека, который участвовал в митингах.
По результатам ЦИК, нынешний лидер страны Александр Лукашенко одержал убедительную победу с 80,08% голосов, а его главный соперник от оппозиции Светлана Тихановська — только 10,09%.
Фото: Чай з малинавым варэннем