Забастовки в Беларуси: в Беларуси все крупные заводы вышли на протесты

В Беларуси рабочих крупных заводов вышли на протесты по всей стране. Протестуют заводы-гиганты — Минский тракторный завод, БелАЗ, Белшина и МАЗ.

Также на работу не вышли работники химических предприятий — Лакокраска в городе Лида и заводы Азот и Химволокно в Гродно. Также вышли рабочие из цехов завода Беларуськалий в городе Солигорск.

Читайте: Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Также отказались работать заводы Гефест и Барановичский станкостроительный завод Атлант.























Требуем перемен: в Беларуси все крупные заводы вышли на протесты / 6 фотографий

На протест вышли работники метро в Минске. Также бастуют железнодорожники.

По данным главы белорусского конгресса демократического профсоюза Александра Ярошука, все заявления, которые объявляют рабочие, связанные с перевыборами президента страны.

Также на протесты вышли ИТ-компании из Парка высоких технологий.

Протесты в Беларуси

Выборы президента спровоцировали массовые протесты в Беларуси. Первые мирные митинги в крупных городах жестоко разогнали милиционеры. Но это не остановило белорусов — протесты охватили всю страну.

По данным МВД, во время протестов в Беларуси один человек умер, многие были ранены. СМИ в Беларуси сообщали, о смерти еще одного человека, который участвовал в митингах.

По результатам ЦИК, нынешний лидер страны Александр Лукашенко одержал убедительную победу с 80,08% голосов, а его главный соперник от оппозиции Светлана Тихановська — только 10,09%.

Фото: Чай з малинавым варэннем