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Вимагаємо змін: у Білорусі всі великі заводи вийшли на протести

У Білорусі робітників великих заводів вийшли на протести по всій країні. Протестують заводи-гіганти – Мінський тракторний завод, БелАЗ, Белшина та МАЗ.

Також на роботу не вийшли працівники хімічних підприємств – Лакокраска у місті Ліда та заводи Азот і Хімволокно у Гродно. Також вийшли робітники з цехів заводу Білоруськалій у місті Солігорськ.

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Також  відмовились працювати заводи Гефест та Барановичцький станкобудівний завод Атлант.

  • Страйки в Білорусі: в Білорусі всі великі заводи вийшли на протести
  • Страйки в Білорусі: в Білорусі всі великі заводи вийшли на протести
  • Страйки в Білорусі: в Білорусі всі великі заводи вийшли на протести
  • Страйки в Білорусі: в Білорусі всі великі заводи вийшли на протести
  • Страйки в Білорусі: в Білорусі всі великі заводи вийшли на протести
  • Страйки в Білорусі: в Білорусі всі великі заводи вийшли на протести
  • Страйки в Білорусі: в Білорусі всі великі заводи вийшли на протести
  • Страйки в Білорусі: в Білорусі всі великі заводи вийшли на протести
  • Страйки в Білорусі: в Білорусі всі великі заводи вийшли на протести
  • Страйки в Білорусі: в Білорусі всі великі заводи вийшли на протести
  • Страйки в Білорусі: в Білорусі всі великі заводи вийшли на протести
  • Страйки в Білорусі: в Білорусі всі великі заводи вийшли на протести
Вимагаємо змін: у Білорусі всі великі заводи вийшли на протести / 6 фотографий

На протест вийшли працівники метро у Мінську. Також страйкують залізничники.

За даними голови білоруського конгресу демократичного профсоюзу Олександра Ярошука, усі заяви, які оголошують робітники, пов’язані з перевиборами президента країни.

Також на протести вийшли ІТ-компанії з Парку високих технологій.

Протести у Білорусі

Вибори президента спровокували масові протести у Білорусі. Перші мирні мітинги у великих містах жорстоко розігнали міліціонери. Але це не спинило білорусів – протести охопили всю країну.

За даними МВС, під час протестів у Білорусі одна людина померла, багато кого було поранено. ЗМІ в Білорусі повідомляли, про смерть ще одного чоловіка, який брав участь у мітингах.

За результатами ЦВК, нинішній лідер країни Олександр Лукашенко здобув переконливу перемогу з 80,08% голосів, а його головний суперник від опозиції Світлана Тихановська – тільки 10,09%.

Фото: Чай з малинавым варэннем

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