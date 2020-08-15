В России начали производить вакцину от Covid-19 — как она выглядит

Россия начала производство своей новой вакцины от Covid-19, сообщило в субботу Министерство здравоохранения страны.

Россия заявила, что вакцина, разработанная московским Институтом имени Гамалея, является первой вакциной в мире.

Комбинированная векторная вакцина Гам-КОВИД-Вак, которая вводится внутримышечно, будет поставляться во флаконах по 0,5 мл.

В двух отдельных коробках будет находится первый и второй компонент вакцины.

Некоторые ученые заявили, что опасаются, что Москва ставит национальный престиж выше безопасности, а вакцина не прошла все необходимые тесты.

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Регистрация вакцины Россией

11 августа президент России Владимир Путин заявил, что Минздрав страны зарегистрировал первую в мире вакцину от Covid-19, которая была протестирована всего на 76 людях.

Сертификат разрешает вводить вакцину “небольшому количеству граждан из уязвимых групп”, включая медперсонал и пожилых людей.

Но в сертификате указано, что вакцина не может широко использоваться до 1 января 2021 года, предположительно, до завершения более крупных клинических испытаний.

Фото: Минздрав РФ