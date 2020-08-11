Президент РФ Владимир Путин заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.

Вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром им. Гамалеи, официально зарегистрирована в Минздраве России, сообщил Путин.

По его словам, вакцина формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки.

Путин добавил, что одна из его дочерей сделала себе такую прививку.

Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января.

Вакцинация от коронавируса в РФ должна проводиться исключительно добровольно, подчеркнул Путин.

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Россия пыталась похитить данные о разработке вакцины

Российские хакеры пытались похитить данные исследования по вакцине против коронавируса, заявили в конце июля американское, британское и канадское правительства.

Лондон заявил, что хакерами “почти наверняка” руководил Кремль через свои спецслужбы.