Президент РФ Владимир Путин заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.
Вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром им. Гамалеи, официально зарегистрирована в Минздраве России, сообщил Путин.
По его словам, вакцина формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки.
Путин добавил, что одна из его дочерей сделала себе такую прививку.
Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января.
Вакцинация от коронавируса в РФ должна проводиться исключительно добровольно, подчеркнул Путин.
Читайте: В киберпространстве активизировались хакеры из РФ, ЕС угрожает санкциями
Россия пыталась похитить данные о разработке вакцины
Российские хакеры пытались похитить данные исследования по вакцине против коронавируса, заявили в конце июля американское, британское и канадское правительства.
Лондон заявил, что хакерами “почти наверняка” руководил Кремль через свои спецслужбы.