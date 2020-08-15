У Росії почали виробляти вакцину від Covid-19 – як вона виглядає

Росія почала виробництво своєї нової вакцини від Covid-19, повідомило в суботу Міністерство охорони здоров’я країни.

Росія заявила, що вакцина, розроблена московським Інститутом імені Гамалія, є першою вакциною в світі.

Комбінована векторна вакцина Гам-КОВІД-Вак, яка вводиться внутрішньом’язово, буде поставлятися у флаконах ємністю 0,5 мл.

У двох окремих коробках перебуватиме перший і другий компонент вакцини.

Деякі вчені заявили, що побоюються, що Москва ставить національний престиж вище безпеки, а вакцина не пройшла усі необхідні тести.

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Реєстрація вакцини Росією

11 серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що МОЗ країни зареєструвало першу в світі вакцину від Covid-19, яка була протестована усього на 76 людях.

Сертифікат дозволяє вводити вакцину “невеликій кількості громадян із уразливих груп”, зокрема, медперсоналу і літнім людям.

Але в сертифікаті зазначено, що вакцина не може широко використовуватися до 1 січня 2021 року, імовірно, до завершення великих клінічних випробувань.

Фото: МОЗ РФ