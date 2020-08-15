Белорусское издание Еврорадио опубликовало новое видео момента гибели 10 августа во Минске протестующего Александра Тарайковського.

У него в руках не было никакой взрывчатки и он не бросал ее в силовиков, как об этом заявляют в МВД Беларуси.

На видео видно, что Тарайковський идет в сторону силовиков с поднятыми руками. На кадрах зафиксировано, что он ничего не бросает. Затем останавливается и опускает руки. А через несколько секунд, как видно уже из другого ролика, падает.

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Гибель митингующего

По состоянию на утро 11 августа стало известно, что на протестах в Минске умер один человек. Силовики применяют против людей чрезмерную силу и многих калечат.

Всего задержали примерно 7000 человек. По данным МВД Беларуси, во время протестов погиб один человек, однако правозащитники сообщают о как минимум трех погибших.