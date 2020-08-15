Білоруське видання Єврорадіо опублікувало нове відео моменту загибелі 10 серпня у Мінську протестувальника Олександра Тарайковського.

У нього в руках не було ніякої вибухівки і він не кидав її у силовиків, як про це заявляють у МВС Білорусі.

На відео видно, що Тарайковський йде у сторону силовиків із піднятими руками. На кадрах зафіксовано, що він нічого не кидає. Потім зупиняється та опускає руки. А через кілька секунд, як видно вже з іншого ролика, падає.

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Загибель мітингувальника

Станом на ранок 11 серпня стало відомо, що на протестах у Мінську померла одна людина. Силовики застосовують проти людей надмірну силу і багатьох калічать.

Загалом затримали приблизно 7 тисяч людей. За даними МВС Білорусі, під час протестів загинула одна людина, однак правозахисники повідомляють про щонайменше трьох загиблих.