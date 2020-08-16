Президент Беларуси созвонился с Владимиром Путиным из-за протестов в стране.
Главы государств обсуждали ситуацию с протестами в Беларуси.
Сообщается, что лидеры стран провели основательные консультации по всем вопросам.
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Также они подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности.
Протесты в Беларуси
Протесты в Беларуси начались 9 августа в день президентских выборов, после того, как эксит-пол заявил, что победу одержит Александр Лукашенко.
Акции протеста разгоняют силовики, избивая активистов. Кроме того, в стране тысячи людей были задержаны, а после пребывания в СИЗО, они демонстрировали сильные побои. В результате столкновений погиб один человек.
Митинги по всей стране длятся уже неделю. Среди требований: уход Лукашенко от власти, перевыборы и наказание для тех, кто избивал протестующих.
Фото: Belta