Президент Беларуси созвонился с Владимиром Путиным из-за протестов в стране.

Главы государств обсуждали ситуацию с протестами в Беларуси.

Сообщается, что лидеры стран провели основательные консультации по всем вопросам.

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Также они подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси начались 9 августа в день президентских выборов, после того, как эксит-пол заявил, что победу одержит Александр Лукашенко.

Акции протеста разгоняют силовики, избивая активистов. Кроме того, в стране тысячи людей были задержаны, а после пребывания в СИЗО, они демонстрировали сильные побои. В результате столкновений погиб один человек.

Митинги по всей стране длятся уже неделю. Среди требований: уход Лукашенко от власти, перевыборы и наказание для тех, кто избивал протестующих.

Фото: Belta