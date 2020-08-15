Президенты Российской Федерации Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко обсудили по телефону протесты в Беларуси и выразили уверенность, что все проблемы скоро будут решены.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

— Александр Лукашенко информировал о ситуации в Беларуси, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон была выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы, — говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Также было отмечено, что главной задачей является то, чтобы деструктивные силы не воспользовался этими проблемами, которые стремятся нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства.

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Кроме того, в Кремле обозначили, что возвращение в Россию 32 боевиков ЧВК Вагнер, ранее задержанных в Беларуси, свидетельствует о тесном взаимодействии профильных ведомств по данному вопросу.

Во время разговора было условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и был подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

Протесты в Беларуси

С 9 июня начались протесты в Беларуси после обнародования результатов президентских выборов, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко.

Митингующие уже почти неделю выступают против белорусской власти и требуют проведения новых справедливых выборов президента.

Правоохранительные органы разгоняют протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Один человек уже погиб.