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Провели ґрунтовні консультації: Лукашенко знову зателефонував Путіну

Президент Білорусі зідзвонився з Володимиром Путіним через протести в країні.

Глави держав обговорювали ситуацію з протестами в Білорусі.

Повідомляється, що лідери країн провели грунтовні консультації з усіх питань.

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Також вони підтвердили домовленість, що в разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз сторони реагуватимуть спільно відповідно до положень, передбачених Договором про колективну безпеку.

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі почалися 9 серпня в день президентських виборів, після того, як екзит-пол заявив, що перемогу здобуде Олександр Лукашенко.

Акції протесту розганяють силовики, б’ючи активістів. Крім того, в країні тисячі людей були затримані, а після перебування в СІЗО, вони демонстрували сильні побої. В результаті зіткнень загинула одна людина.

Мітинги у країні тривають вже тиждень. Серед вимог: відмова Лукашенка від влади, перевибори і покарання для тих, хто бив учасників протесту.

Фото: Belta

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