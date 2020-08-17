В Беларуси до сих пор считаются пропавшими более 70 человек — СМИ

76 белорусов перестали выходить на связь после начала протестов в Беларуси.

Такие данные созданной журналистами TUT.BY инициативы по поиску людей.

— На странице инициативы можно сообщить о пропавших во время протестов. В то же время, люди, которые имеют какую-то информацию о пропавших, смогут сообщить об этом родным. Только человека находят, ее убирают из списка, — говорится в сообщении.

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В МВД Беларуси нет данных о пропавших. Их статистика обновиться 1 сентября.

Стоит отметить, что с момента запуска инициативы, десятки людей уже нашлись.

Ситуация в Беларуси

С 9 августа продолжаются массовые протесты в Беларуси. Их вызвали итоги выборов президента, на которых победил действующий глава Александр Лукашенко.

Также на митинг вышли рабочие крупных государственных предприятий и требуют отставки президента и проведения легитимных выборов.

Александр Лукашенко на выборах набрал 80,1% голосов, а его оппонентка Светлана Тихановская — 10,12%.

Источник: Tut.bу