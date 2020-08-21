Заменим украинцами: Лукашенко грозится уволить белорусских шахтеров

Если шахтеры предприятия Беларуськалий не прекратят своего участия в протестах в Беларуси, их рабочие места могут занять украинские работники.

Об этом заявил президент Александр Лукашенко.

— Для чего вы протестуете? Ну и хорошо, протестируйте. У нас есть люди, которые хотят работать, и они придут.

Приедут шахтеры из Украины, их много безработных.