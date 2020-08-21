Заменим украинцами: Лукашенко грозится уволить белорусских шахтеров

Если шахтеры предприятия Беларуськалий не прекратят своего участия в протестах в Беларуси, их рабочие места могут занять украинские работники.
Об этом заявил президент Александр Лукашенко.
— Для чего вы протестуете? Ну и хорошо, протестируйте. У нас есть люди, которые хотят работать, и они придут.
Приедут шахтеры из Украины, их много безработных.
Читайте: Протесты в Беларуси — онлайн
Забастовка на предприятии Беларуськалий была объявлена еще 18 августа.
Беларуськалий считается флагманом горной промышленности страны и одним из крупнейших мировых производителей минеральных калийных удобрений.
В течение всего времени протестов в Беларуси общенациональная забастовка поддержали работники более 20 госпредприятий.
Остановка таких крупных предприятий может плохо сказаться на экономике Беларуси.
Источник: Белта