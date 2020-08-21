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Факты / Мир

Заменим украинцами: Лукашенко грозится уволить белорусских шахтеров

Если шахтеры предприятия Беларуськалий не прекратят своего участия в протестах в Беларуси, их рабочие места могут занять украинские работники.

Об этом заявил президент Александр Лукашенко.

— Для чего вы протестуете? Ну и хорошо, протестируйте. У нас есть люди, которые хотят работать, и они придут.

Приедут шахтеры из Украины, их много безработных.

Заменим украинцами: Лукашенко грозится уволить белорусских шахтеров

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Забастовка на предприятии Беларуськалий была объявлена еще 18 августа.

Беларуськалий считается флагманом горной промышленности страны и одним из крупнейших мировых производителей минеральных калийных удобрений.

В течение всего времени протестов в Беларуси общенациональная забастовка поддержали работники более 20 госпредприятий.

Остановка таких крупных предприятий может плохо сказаться на экономике Беларуси.

Источник: Белта

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