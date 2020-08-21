Замінимо українцями: Лукашенко пригрозив звільнити білоруських шахтарів

Якщо шахтарі підприємства Білоруськалій не припинять своєї участі у протестах в Білорусі, їхні робочі місця можуть зайняти українські працівники.

Про це заявив президент Олександр Лукашенко.

– Для чого ви протестуєте? Ну і добре, протестуйте. У нас є люди, які бажають працювати, і вони прийдуть.

Приїдуть шахтарі з України, їх є багато безробітних.