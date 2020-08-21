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Замінимо українцями: Лукашенко пригрозив звільнити білоруських шахтарів

Якщо шахтарі підприємства Білоруськалій не припинять своєї участі у протестах в Білорусі, їхні робочі місця можуть зайняти українські працівники.

Про це заявив президент Олександр Лукашенко.

– Для чого ви протестуєте? Ну і добре, протестуйте. У нас є люди, які бажають працювати, і вони прийдуть.

Приїдуть шахтарі з України, їх є багато безробітних.

Замінимо українцями: Лукашенко пригрозив звільнити білоруських шахтарів

Читайте: Протести в Білорусі – онлайн

Страйк на підприємстві Білоруськалій було оголошено ще 18 серпня.

Білоруськалій вважається флагманом гірничої промисловост країни та одним із найбільших світових виробників мінеральних калійних добрив.

Протягом всього часу протестів у Білорусі загальнонаціональний страйк підтримали працівники понад 20 держпідприємств.

Зупинка таких великих підприємств може погано вплинути на економіку Білорусі.

Джерело: Белта

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