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Факты / Мир / Росія

Типичный Кремль: Литва видит в ситуации с Навальным попытки замести следы

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что действия российских медиков и милиции после госпитализации оппозиционера Алексея Навального “выглядят как попытка властей замести следы”.

— Власти намеренно тянут время, не отпуская Алексея Навального в клинику в Германию. Типический пример отношения Кремля к человеческой жизни. Выглядит как попытка замести следы, — написал Линас Линкявичюс в Twitter.

Навального не разрешили транспортировать

Российские врачи заявили, что не разрешат перевезти Навального из больницы в Омске в больницу в Германии после того, как он впал в кому 20 августа.

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Медики считают, что Навальный недостаточно здоров, чтобы его можно было транспортировать. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш назвала это решение “прямой угрозой жизни политика”.

Навальному стало плохо во время полета рейсом Томск — Москва. Соратники оппозиционера подозревают, что ему что-то подлили в чай в кафе аэропорта.

В больнице, где находится Навальный, исключили версию отравления и назвали основным диагнозом Навального “нарушение обмена веществ”.

Фото: Dreamstime

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