Німецька поліція цілодобово охоронятиме госпіталь Шаріте в Берліні, куди напередодні госпіталізували російського політика Олексія Навального.

ЗМІ повідомляють, що станом на ранок 23 серпня біля клініки можна побачити кілька автобусів поліції.

Крім того, близько 10 поліцейських пересуваються периметром групами по двоє-п’ятеро людей.

Немецкие полицейские охраняют клинику Charite,в которой сейчас получает лечение Алексей Навальный. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/Pslg7rWsch — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 23, 2020

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Російського опозиціонера Олексія Навального терміново госпіталізували 20 серпня в Омську після того, як йому стало зле на борту літака.

Спочатку припускали, що його могли отруїти. Але головний лікар Омської лікарні назвав основним діагнозом порушення обміну речовин. Тоді родина політика почала наполягати, щоб його перевезли у німецьку клініку.

Вранці 22 серпня Олексія Навального доставили у госпіталь Шаріте в Берліні.