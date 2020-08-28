Всемирный банк временно приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business

Всемирный банк временно не будет публиковать рейтинг Doing Business.
Эксперты банка нашли нарушения в отчетах Doing Business 2018 и Doing Business 2020, говорится в заявлении Всемирного банка.
— Указанные данные не соответствовали методологии, согласно которой и заключали рейтинг. Поэтому будет проведен независимый внутренний аудит, который проверит процесс сбора и анализа данных для рейтинга, — заявили в банке.
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Рейтинг восстановят после проведения аудита.
Рейтинг Doing Business — индекс легкости ведения бизнеса, составляемый Всемирным банком на основе годовых показателей стран.
Прогноз Всемирного банка
Из-за мер, которые были введены в результате пандемии коронавируса, мировая экономика в 2020 году сократится на 5,2%. Такой прогноз дали во Всемирном банке.
Ожидается, что сокращение объемов производства на душу населения коснется крупнейшей доли стран с 1870 года.
Источник: Всемирный банк