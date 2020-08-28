Всемирный банк временно приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business

Всемирный банк временно не будет публиковать рейтинг Doing Business.

Эксперты банка нашли нарушения в отчетах Doing Business 2018 и Doing Business 2020, говорится в заявлении Всемирного банка.

— Указанные данные не соответствовали методологии, согласно которой и заключали рейтинг. Поэтому будет проведен независимый внутренний аудит, который проверит процесс сбора и анализа данных для рейтинга, — заявили в банке.

Читайте: Рейтинг Doing Business 2020: Украина поднялась на 64 место (ДОКУМЕНТ)

Рейтинг восстановят после проведения аудита.

Рейтинг Doing Business — индекс легкости ведения бизнеса, составляемый Всемирным банком на основе годовых показателей стран.

Прогноз Всемирного банка

Из-за мер, которые были введены в результате пандемии коронавируса, мировая экономика в 2020 году сократится на 5,2%. Такой прогноз дали во Всемирном банке.

Ожидается, что сокращение объемов производства на душу населения коснется крупнейшей доли стран с 1870 года.

Источник: Всемирный банк