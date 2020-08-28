Світовий банк тимчасово призупиняє публікацію рейтингу Doing Business

Світовий банк тимчасово не публікуватиме рейтинг Doing Business.

Експерти банку знайшли порушення у звітах Doing Business 2018 і Doing Business 2020, йдеться у заяві Світового банку.

– Вказані дані не відповідали методології, відповідно до якої і укладали рейтинг. Тому буде проведений незалежний внутрішній аудит, який перевірить процес збору та аналізу даних для рейтингу, – заявили у банку.

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Рейтинг відновлять після проведення аудиту.

Рейтинг Doing Business – індекс легкості ведення бізнесу, який складається Всесвітнім банком на основі річних показників країн.

Прогноз Світового банку

Через заходи, які були запроваджені у результаті пандемії коронавірусу, світова економіка у 2020 році скоротиться на 5,2%. Такий прогноз дали у Світовому банку.

Очікується, що скорочення обсягів виробництва на душу населення торкнеться найбільшої частки країн з 1870 року.

Джерело: Світовий банк