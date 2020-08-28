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Выборы в США: Трамп официально согласился баллотироваться от республиканцев

Президент США Дональд Трамп дал официальное согласие представлять Республиканскую партию на выборах в США 2020 года.

Об этом глава страны заявил на общенациональном съезде партии, который прошел в Белом доме.

Трамп поблагодарил других членов партии за оказанное доверие.

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На президентских выборах Дональд Трамп был главным кандидатом от республиканцев.

Выборы в США

Во время съезда Республиканской партии 23 августа участники официально выдвинули Дональда Трампа кандидатом для участия в президентских выборах в США 2020.

Его поддержали 1 377 человек, делегаты со всех штатов.

Кандидатом на пост вице-президента от партии стал Майк Пенс.

В свою очередь демократы также провели съезд и определились с представителем партии на выборах лидера страны, им стал Джо Байден.

Источник: CNBC

Фото: Dreamstime

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