Участники съезда Республиканской партии США официально выдвинули Дональда Трампа кандидатом на президентских выборах в 2020 году.

Съезд проходил в городе Шарлотт (штат Северная Каролина, США).

Трамп получил на съезде партии 1 377 голосов выборщиков при необходимых 1 276.

Президент США заручился поддержкой республиканских делегатов из всех штатов.

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Ранее в понедельник делегаты поддержали Майка Пенса в качестве кандидата в вице-президенты США.

Соперником Дональда Трампа на выборах от Демократической партии будет экс-вице-президент США Джо Байден.

Выборы в США 2020

В США в самом разгаре предвыборная гонка. В ней участвует действующий президент США Дональд Трамп. Его главным оппонентом является демократ Джо Байден.

Ситуацию с выборами усложняет пандемия коронавируса, из-за чего Трамп предложил перенести выборы.

Позже он публично отказался от этой идеи.