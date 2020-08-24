Участники съезда Республиканской партии США официально выдвинули Дональда Трампа кандидатом на президентских выборах в 2020 году.
Съезд проходил в городе Шарлотт (штат Северная Каролина, США).
Трамп получил на съезде партии 1 377 голосов выборщиков при необходимых 1 276.
Президент США заручился поддержкой республиканских делегатов из всех штатов.
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Ранее в понедельник делегаты поддержали Майка Пенса в качестве кандидата в вице-президенты США.
Соперником Дональда Трампа на выборах от Демократической партии будет экс-вице-президент США Джо Байден.
Выборы в США 2020
В США в самом разгаре предвыборная гонка. В ней участвует действующий президент США Дональд Трамп. Его главным оппонентом является демократ Джо Байден.
Ситуацию с выборами усложняет пандемия коронавируса, из-за чего Трамп предложил перенести выборы.
Позже он публично отказался от этой идеи.