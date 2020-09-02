Вакцина от коронавируса может быть доступна раньше, чем это ожидалось, но при условии, что клинические испытания, которые сейчас продолжаются, покажут исключительно положительные результаты.

Об этом сообщил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Ожидается, что к концу этого года могут завершить клинические испытания, в которых принимают участие 30 тыс. добровольцев.

Но независимый совет может прекратить их на несколько недель раньше, если промежуточные результаты будут в подавляющем большинстве положительными или отрицательными.

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Сейчас в США в рамках крупномасштабных испытаний тестируют три вакцины против коронавируса.

Исследования под руководством компании Moderna и Национальных институтов здравоохранения, а также под руководством Pfizer и BioNTech начались в конце июля.

Кроме того, компания AstraZeneca на этой неделе начала еще одно масштабное исследование.

Накануне Энтони Фаучи заявил, что спешить с регистрацией и изготовлением вакцины от коронавируса очень опасно.

По его мнению, это может поставить под угрозу тестирование других разработок. Поэтому использование вакцины против коронавируса в экстренных случаях, до того, как докажут ее эффективность, является плохой идеей.