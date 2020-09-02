Вакцина від коронавірусу може бути доступна раніше, ніж це очікувалося, але за умови, що клінічні випробування, які наразі тривають, покажуть винятково позитивні результати.

Про це повідомив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі.

Очікується, що до кінця цього року можуть завершити клінічні випробування, у яких беруть участь 30 тис. добровольців.

Але незалежна рада може припинити їх на кілька тижнів раніше, якщо проміжні результати будуть в переважній більшості позитивними або негативними.

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Наразі у США у межах великомасштабних випробувань тестують три вакцини проти коронавірусу.

Дослідженя під керівництвом компанії Moderna і Національних інститутів охорони здоров’я, а також під керівництвом Pfizer і BioNTech почалися наприкінці липня.

Крім того, компанія AstraZeneca цього тижня почала ще одне масштабне дослідження.

Напередодні Ентоні Фаучі заявив, що поспішати з реєстрацією і виготовленням вакцини від коронавірусу дуже небезпечно.

На його думку, це може поставити під загрозу тестування інших розробок. Тому використання вакцини проти коронавірусу в екстрених випадках, до того, як доведуть її ефективність, є поганою ідеєю.