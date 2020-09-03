В Тихом океане пропало 100-метровое судно, на борту которого находились 43 человека и 5,8 тыс. коров.

Под флагом Панамы оно покинуло Новую Зеландию 17 августа и направлялось в Китай, но попало в разбушевавшийся тайфун Майсак.

Судно Gulf Livestock 1 последний раз передало сигнал бедствия 2 сентября утром, тогда оно находилось в 185 км от японского острова Осима. После этого от него не было известий.

Одного моряка, филиппинца, спасла береговая охрана Японии. Его нашли в воде вечером того же дня, состояние его здоровья было удовлетворительным.

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Пропавшее судно было длинной 133,6 м, на его борту находились 44 человека: 39 филиппинцев, двое новозеландцев и двое австралийцев. Оно перевозило 5,8 тыс. коров. По заявлению правозащитников, они могли быть беременными.

Объявлена поисково-спасательная операция, однако стихия не собирается утихать. По данным метеорологических служб Японии, она только набирает обороты.

Затонувший танкер Delfі

Осенью 2019 года возле пляжа Дельфин в Одессе затонул танкер Delfі.

В результате аварии нефтепродукты попали в воду.

По этому делу уже внесли приговор, капитан признал вину, его приговорили к году ограничения свободы.