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Факты / Украина

Признал вину: капитану затонувшего Делфи вынесли приговор

Приморский районный суд приговорил капитана танкера Делфи, который сел на мель возле берегов Одессы в 2019 году, к одному году ограничения свободы.

В этом же решении ему назначили испытательный срок один год, освободив от отбывания наказания.

Во время расследования капитан признал свою вину и содействовал со следствием для раскрытия преступления.

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Капитана обвиняли в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта по ч. 1 ст. 276 Уголовного Кодекса.

Танкер Делфи в Одессе

В ноябре 2019 года танкер Делфи затонул возле пляжа Дельфин в Одессе. Он медленно дрейфовал пока не сел на мель.

После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в воде превысило норму в 157 раз.

В июле несколько раз пытались поднять танкер, но неуспешно.

Судовладелец отказался от прав на танкер и Администрация морпортов Украины начала искать подрядчика для проведение работ. Тендер закончился 5 августа.

Источник: Думская

Фото: Dreamstime

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