У Тихому океані зникло 100-метрове судно, на борту якого перебували 43 людини і 5,8 тис. корів.

Під прапором Панами воно покинуло Нову Зеландію 17 серпня і прямувало до Китаю, але потрапило у тайфун Майсак, який розбушувався в океані.

Судно Gulf Livestock 1 востаннє передало сигнал про допомогу 2 вересня вранці, тоді воно перебувало в 185 км від японського острова Осима. Після цього від нього не було звісток.

Одного моряка, філіппінця, врятувала берегова охорона Японії. Його знайшли у воді ввечері того ж дня, стан його здоров’я був задовільний.

Читайте: У Греції затонув човен з мігрантами – 12 осіб загинуло

Зникле судно було довжною 133,6 м, на його борту перебували 44 людини: 39 філіппінців, двоє новозеландців і двоє австралійців. Воно перевозило 5,8 тис. корів. За заявою правозахисників, вони могли бути вагітними.

Оголошено пошуково-рятувальну операцію, проте стихія не планує вщухати. За даними метеорологічних служб Японії, вона лише набирає обертів.

Затонулий танкер Delfі

Восени 2019 року поблизу пляжу Дельфін в Одесі затонув танкер Delfі.

Після аварії нафтопродукти потрапили до води.

У цій справі вже внесли вирок, капітан визнав провину, його засудили до року обмеження волі.