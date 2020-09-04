Приоритет в вакцинации от Covid-19 должен быть у определенных групп населения – ВОЗ

Вакцина от коронавируса, которую изобретут, должна будет распределяться не среди жителей конкретных стран, а среди определенных групп населения.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, вакцинировать необходимо в первую очередь тех людей, которые работают в ключевых сферах общества, а также и тех, кто относится к группе риска – пожилых людей с сопутствующими заболеваниями.

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— Первоочередный приоритет — вакцинация определенных групп во всех странах, нежели всего населения в некоторых странах. Это не просто моральный императив или императив в области здравоохранения, а также экономический императив, — сказал глава ВОЗ.

Также Тедрос Аданом Гебрейсус подчеркнул, что если вирус продолжит убивать людей в странах с низким или средним уровнем доходов, то экономическое восстановление окажется под угрозой.

Однако вакцина от коронавируса может быть доступна раньше, чем это ожидалось, но при условии, что клинические испытания, которые сейчас продолжаются, покажут исключительно положительные результаты.

Источник: ВОЗ