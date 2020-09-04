Пріоритет у вакцинації від Covid-19 має бути у певних груп населення – ВООЗ

Вакцина від коронавірусу, яку винайдуть, повинна буде розподілятися не серед жителів конкретних країн, а серед певних груп населення.

Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебрейесус.

За його словами, вакцинувати необхідно насамперед тих людей, які працюють в ключових сферах суспільства, а також і тих, хто відноситься до групи ризику – людей похилого віку з супутніми захворюваннями.

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– Першочерговий пріоритет – вакцинація певних груп у всіх країнах, ніж всього населення в деяких країнах. Це не просто моральний імператив або імператив в галузі охорони здоров’я, а також економічний імператив, – сказав глава ВООЗ.

Також Тедрос Аданом Гебрейсус підкреслив, що якщо вірус продовжить вбивати людей в країнах з низьким або середнім рівнем доходів, то економічне відновлення опиниться під загрозою.

Однак вакцина від коронавірусу може бути доступна раніше, ніж це очікувалося, але за умови, що клінічні випробування, які наразі тривають, покажуть винятково позитивні результати.

Джерело: ВООЗ