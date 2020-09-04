ЕС не введет санкции против Лукашенко — Die Welt

Европейский союз не будет включать в санкционный список президента Беларуси Александра Лукашенко.

Если он будет в списке, это помешает нормальному диалогу, пишет немецкое издание Die Welt.

Против выступает Германия, Франция и Италия. При этом страны Балтии и Польши требуют, чтобы Лукашенко был включен в список.

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Официальный список санкций против Беларуси в Евросоюзе планируют опубликовать на следующей неделе.

В список точно включат 16-19 человек. Их активы в ЕС будут заблокированы, а также будет введен запрет на въезд.

Ситуация в Беларуси

27-й день продолжаются протесты в Беларуси. В первые дни акций жестко разогнала милиция и ОМОН. Больше 450 человек покалечили, есть погибшие.

31 августа Литва, Латвия и Эстония ввели запрет на въезд президенту Александру Лукашенко и 29 другим белорусским официальным лицам.

Источник: Die Welt