ЄС не введе санкції проти Лукашенка – Die Welt

Європейський союз не буде включати в санкційний список президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Якщо він буде у списку, це завадить нормальному діалогу, пише німецьке видання Die Welt.
Проти виступає Німеччина, Франція та Італія. При цьому країни Балтії та Польщі вимагають, щоб Лукашенко був включений у список.
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Офіційний список санкцій проти Білорусі у Євросоюзі планують опублікувати наступного тижня.
У список точно включать 16-19 осіб. Їх активи у ЄС будуть заблоковані, а також буде введена заборона на в’їзд.
Ситуація у Білорусі
27-й день тривають протести у Білорусі. У перші дні акцій жорстко розігнала міліція та ОМОН. Понад 450 людей покалічили, є загиблі.
31 серпня Литва, Латвія та Естонія ввели заборони на в’їзд президенту Олександру Лукашенку і 29 іншим білоруським офіційним особам.
Джерело: Die Welt