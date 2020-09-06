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Факты / Мир

На Японию обрушился мощный тайфун Хайшен

На Японию обрушился сильный тайфун Хайшен. Из-за непогоды в некоторых регионах люди остались без крыши над головой и электричества.

Тайфун вызвал сильные дожди и ветры на юге Японии. По информации метеорологической службы, 6 сентября в Японии ожидается ухудшение погодных условий.

Власти предупредили местных жителей о необходимости укрыться на несколько дней и запастись едой.

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Сейчас под угрозой выхода из берегов находятся несколько рек. Предупреждение об эвакуации получили 50 тыс. человек на Окинаве и Кюсю.

Отмечается, что тайфун несет в себе устойчивый ветер со скоростью до 162 километров в час.

Мощный тайфун в Японию пришел 2 сентября. Он затронул южный регион страны и были отменены 119 внутренних авиарейсов.

Из-за обрушения конструкций, которые произошли в результате сильных порывов ветра, травмы получили, по меньшей мере, восемь человек.

Источник: AP

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