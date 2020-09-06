На Японію обрушився потужний тайфун Хайшен

На Японію обрушився сильний тайфун Хайшен. Через негоду в деяких регіонах люди залишилися без даху над головою і електрики.
Тайфун викликав сильні дощі та вітри на півдні Японії. За інформацією метеорологічної служби, 6 вересня в Японії очікується погіршення погодних умов.
Влада попередила місцевих жителів про необхідність сховатися на кілька днів і запастися їжею.
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Зараз під загрозою виходу з берегів знаходяться кілька річок. Попередження про евакуацію отримали 50 тис. осіб на Окінаві і Кюсю.
Відзначається, що тайфун несе в собі стійкий вітер зі швидкістю до 162 кілометрів на годину.
Потужний тайфун в Японію прийшов 2 вересня. Він торкнувся південний регіон країни і були скасовані 119 внутрішніх авіарейсів.
Через обвалення конструкцій, які відбулися в результаті сильних поривів вітру, травми отримали, щонайменше, вісім осіб.