На Японію обрушився потужний тайфун Хайшен

На Японію обрушився сильний тайфун Хайшен. Через негоду в деяких регіонах люди залишилися без даху над головою і електрики.

Тайфун викликав сильні дощі та вітри на півдні Японії. За інформацією метеорологічної служби, 6 вересня в Японії очікується погіршення погодних умов.

Влада попередила місцевих жителів про необхідність сховатися на кілька днів і запастися їжею.

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Зараз під загрозою виходу з берегів знаходяться кілька річок. Попередження про евакуацію отримали 50 тис. осіб на Окінаві і Кюсю.

Відзначається, що тайфун несе в собі стійкий вітер зі швидкістю до 162 кілометрів на годину.

Потужний тайфун в Японію прийшов 2 вересня. Він торкнувся південний регіон країни і були скасовані 119 внутрішніх авіарейсів.

Через обвалення конструкцій, які відбулися в результаті сильних поривів вітру, травми отримали, щонайменше, вісім осіб.