Мариуполь затопило — фото последствий ливня

Из-за непогоды на выходных Мариуполь затопило. Спасатели ликвидировали последствия ливня, они опубликовали фото пострадавших от дождя улиц города.
Работники ГСЧС откачали 205 кубометров воды и убрали 28 деревьев.
— Проведено откачку дождевой воды с цокольного этажа пятиэтажного жилого дома и из помещений девяти частных жилых домов, — говорится в сообщении.
Читайте: Непогода в Украине оставила без света 35 населенных пунктов
Кроме того, спасатели помогли пятерым автомобилистам, транспортные средства которых не могли двигаться из-за скопления воды и обваленных конструкций.
Погибших и пострадавших из-за непогоды в Мариуполе нет.
29 июня непогода в Украине переместилась из западных регионов на восток и ударила по Мариуполю.
Из-за сильных ливней в городе затопило улицы, а порывы ветра повалили деревья.
Непогода в Маруополе парализовала движение транспорта и спровоцировала ДТП.