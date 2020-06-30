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Факты / Происшествия

Мариуполь затопило — фото последствий ливня

Из-за непогоды на выходных Мариуполь затопило. Спасатели ликвидировали последствия ливня, они опубликовали фото пострадавших от дождя улиц города.

Работники ГСЧС откачали 205 кубометров воды и убрали 28 деревьев.

— Проведено откачку дождевой воды с цокольного этажа пятиэтажного жилого дома и из помещений девяти частных жилых домов, — говорится в сообщении.

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Кроме того, спасатели помогли пятерым автомобилистам, транспортные средства которых не могли двигаться из-за скопления воды и обваленных конструкций.

Погибших и пострадавших из-за непогоды в Мариуполе нет.

  • Мариуполь затопило - фото последствий ливня
  • Мариуполь затопило - фото последствий ливня
  • Мариуполь затопило - фото последствий ливня
  • Мариуполь затопило - фото последствий ливня
  • Мариуполь затопило - фото последствий ливня
  • Мариуполь затопило - фото последствий ливня
Мариуполь затопило — фото последствий ливня / 3 фотографии

29 июня непогода в Украине переместилась из западных регионов на восток и ударила по Мариуполю.

Из-за сильных ливней в городе затопило улицы, а порывы ветра повалили деревья.

Непогода в Маруополе парализовала движение транспорта и спровоцировала ДТП.

Источник: ГСЧС

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