Мария Колесникова похищена в центре Минска неизвестными

Члена Координационного совета Марию Колесникову неизвестные люди посадили в микроавтобус утром 7 сентября возле Национального художественного музея.

О ее похищении сначала начали сообщать очевидцы.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков в 10.13 сказал, что Мария одна была в центре города по делам.

В 11 часов телефон Родненкова стал недоступен, однако потом он вышел на связь и сообщил, что не задержан.

— Где находятся Мария и Антон я не знаю и не могу связаться с ними. Также нет связи с членом Координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иванов Кравцовым, — сказал член Координационного совета Максим Знак.

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Фактам ICTV удалось связаться с представителем пресс-службы Бабарико — мужем Колесниковой.

— Адвокаты занимаются поиском. Соответствующие уведомления о принятии защиты будут в ближайшее время направлены в КГБ и СК, — рассказал он.

Кто такая Мария Колесникова

Мария Колесникова — белорусский политический активист, координатор штаба Виктора Бабарико на президентских выборах 2020.

Кроме этого она стала представителем объединенного штаба Светланы Тихановской.

Источник: TUT.BY

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY