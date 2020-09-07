Марія Колеснікова викрадена в центрі Мінська невідомими

Члена Координаційної ради Марію Колесникову невідомі люди посадили в мікроавтобус вранці 7 вересня біля Національного художнього музею.

Про її викрадення спочатку почали повідомляти очевидці.

Прес-секретар Координаційної ради Антон Родненков о 10.13 сказав, що Марія одна була в центрі міста у справах.

Об 11 годині телефон Родненкова став недоступним, однак згодом він вийшов на зв’язок і повідомив, що не затриманий.

– Де перебувають Марія і Антон я не знаю і не можу зв’язатися з ними. Також немає зв’язку з членом Координаційної ради, старшим віце-президентом EPAM Максимом Богрецовим і виконавчим секретарем Ради Іваном Кравцовим, – сказав член Координаційної ради Максим Знак.

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Фактам ICTV вдалося зв’язатися з представником прес-служби Бабаріка – чоловіком Колеснікової.

– Адвокати займаються пошуком. Відповідні повідомлення про ухвалення захисту будуть найближчим часом направлені в КДБ і СК, – розповів він.

Хто така Марія Колеснікова

Марія Колеснікова – білоруський політичний активіст, координатор штабу Віктора Бабарика на президентських виборах 2020.

Окрім цього вона стала представником об’єднаного штабу Світлани Тихановської.

Джерело: TUT.BY

Фото: Дар’я Бурякіна, TUT.BY