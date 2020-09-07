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Факты / Мир

В Минске задержали еще одного члена Координационного совета

На протестах в Минске был задержан член Координационного совета белорусской оппозиции Андрей Егоров. Его местонахождение пока не установлено.

Егорова задержали днем. Обстоятельства его задержания не называют.

Координационный совет белорусской оппозиции — это негосударственный представительный орган, созданный с целью организации процесса передачи власти и обеспечения согласия в обществе, защиты суверенитета и независимости Республики Беларусь.

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Протесты в Беларуси

Уже 30 день в Беларуси продолжаются протесты из-за переизбрания Александра Лукашенко президентом.

Люди продолжают выходить на улицы, несмотря на разгоны, задержания и избиения.

6 сентября на очередной Марш единения вышли более 100 тыс. белорусов. Власть встретила их БТР и водометами возле Дворца независимости.

Источник: Координационный совет

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