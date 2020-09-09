Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова является подозреваемой в уголовном деле о публичных призывах к захвату власти в Беларуси.

Адвокат политика сообщила, что она первая из оппозиционных лидеров оказалась в этом статусе.

— Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса — публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь.

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Адвокат Людмила Казак смогла встретиться с подзащитной в СИЗО №1. Она заверила, что с Марией Колесниковой все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило.

Информацию об аресте подтвердил и отец Колесниковой Александр Колесников. По его словам, ей грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Как Колесникова оказалась в СИЗО

О похищении Марии Колесниковой стало известно 7 сентября. По словам очевидцев, ее посадили в микроавтобус в центре Минска возле Национального художественного музея и увезли.

Марию Колесникову пытались вывезти из страны, но она порвала свой паспорт. Утром 9 сентября ее отец Александр Колесников сообщил, что дочь арестовали и она находится в СИЗО №1 на Володарского в Минске.

Источник: TUT.BY