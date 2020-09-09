Член Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова є підозрюваною у кримінальній справі про публічні заклики до захоплення влади в Білорусі.

Адвокат політика повідомила, що вона перша з опозиційних лідерів опинилася в цьому статусі.

– Марія Колесникова перебуває у статусі підозрюваної у кримінальній справі, порушеній за ч. 3 ст. 361 Кримінального кодексу – публічні заклики до захоплення державної влади або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь.

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Адвокат Людмила Казак змогла зустрітися з підзахисною у СІЗО № 1. Вона запевнила, що з Марією Колесниковою все гаразд, жодних процесуальних дій поки не відбувалося.

Інформацію про арешт підтвердив і батько Колесникової Олександр Колесников. За його словами, їй загрожує від двох до п’яти років позбавлення волі.

Як Колесникова опинилася в СІЗО

Про викрадення Марії Колесникової стало відомо 7 вересня. За словами очевидців, її посадили в мікроавтобус у центрі Мінська біля Національного художнього музею і забрали.

Марію Колесникову намагалися вивезти з країни, але вона порвала свій паспорт. Вранці 9 вересня її батько Олександр Колесников повідомив, що доньку арештували і вона перебуває у СІЗО №1 на Володарського у Мінську.

Джерело: TUT.BY