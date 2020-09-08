Члена Координационного совета Беларуси и лидера штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову в понедельник, 7 сентября, захватили в центре Минска неизвестные люди.

Белорусских оппозиционеров Кравцова и Родненкова посадили в одну машину, а затем к ним силой привели Колесникову.

Об этом Кравцов и Родненков рассказали на пресс-конференции в Киеве.

— Ее затолкали на заднее сиденье автомобиля, она кричала, что никуда не поедет. В машине на переднем сиденье она увидела свой паспорт, порвала его и выкинула за окно, — говорят соратники Колесниковой.

Кравцов отметил, что считает, что Мария Колесникова поступила очень умно, разорвав свой паспорт.

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У Колесниковой отобрали паспорт еще при задержании, поэтому после того, как она порвала документ, лишилась возможности пересечь границу с Украиной.

— Мария Колесникова вышла через окно задних дверей ногами вперед и пошла по проезжей части в сторону Беларуси. Дальше к ней подошли люди, которые ее увели. Потом ее посадили в серебристый микроавтобус, в котором она ехала до этого. Дальше мы не знаем, что происходило, — говорят оппозиционеры.

В то же время штаб бывшего кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико сообщил, что Мария Колесникова сейчас задержана и находится в Мозырском погранотряде.

Однако президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Колесникову выбросили из машины ее коллеги-оппозиционеры.