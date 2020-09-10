США получат вакцину от Covid-19, несмотря на проблемы AstraZeneca — Белый дом

В США уверены, что получат вакцину от коронавируса до конца 2020 года.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

По ее словам, на получения вакцины не повлияет приостановка испытаний AstraZeneca.

Читайте: ВОЗ разработает критерии оценки эффективности вакцины от Covid-19

Макинани заявила, что над изобретением вакцины еще работают компании Pfizer и Moderna.

AstraZeneca приостановила испытания вакцины

9 сентября фармкомпания AstraZeneca приостановила испытания своей вакцины от коронавируса из-за побочной реакции у одного из добровольцев.

Вакцина AstraZeneca является одной из трех коронавирусных вакцин, находящихся на третьей стадии испытаний. В тестировании принимают участие 30 тыс. американцев.