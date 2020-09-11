Компания Microsoft заявила, что российские хакеры, взломавшие кампанию Демократической партии 2016 года, снова активизировались.

Хакеры, связанные с Россией, Китаем и Ираном, пытаются отслеживать людей и группы, причастные к президентским выборам в США в 2020 году.

В заявлении Microsoft говорится, что российские хакеры из группы Strontium атаковали более 200 организаций , многие из которых связаны с политическими партиями США — как республиканцами, так и демократами.

Те же кибератаки нацелились на британские политические партии, сообщила Microsoft, не уточнив, какие именно.

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Вероятнее всего речь идет о хакерских группы Strontium (Стронций) из России, Zirconium (Цирконий) из Китая и Phosphorus (Фосфор) из Ирана.

Microsoft призвала увеличить федеральное финансирование защиты цифровой инфраструктуры для защиты демократии и права людей на голосование.

Это уже не первый случай, когда хакеры из РФ атакуют различные организации.

Европейский Союз обеспокоен активностью России в киберпространстве и готов отвечать санкциями против конкретных лиц и организаций.

Действия представителей страны могут быть опасными для госучреждений и организации стран.