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Факты / Мир

Будет очень больно: белорусские IT-специалисты начали волну блокировок госсайтов

Белорусские кибер-партизаны, которые ранее взламывали госсайты, пригрозили остановить работу налоговой, энергетической и банковской системы, а также “убить рубль и начать блокировать счета окружения Лукашенко”, если силовики будут задерживать людей на акциях протеста 13 сентября.

— Будет очень больно, сначала налоговая система ляжет, потом электричество в стране закончится, потом банковская система ляжет. Оно вам надо?

Еще до старта акций силовики и люди в штатском и балаклавах начали задержания по всему Минску. В плену силовиков оказались более 400 человек.

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Поэтому уже утром 14 сентября кибер-партизаны начали работу: на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь они заблокировали возможность платить налоги.

— Мы только начали осуществлять атаку на сайт Министерства по налогам и сборам, пока нашли незначительные уязвимости, которые помогут как минимум нарушить процедуру отчетности, — заявили программисты.

А на странице Гомельского отделения торгово-промышленной палаты они оставили послание с призывом присоединяться в ряды Кибер-партизан.

Будет очень больно: белорусские IT-специалисты начали волну блокировок госсайтов

Протесты и задержания в Беларуси 13 сентября

Протесты в Беларуси разгорелись с новой силой в воскресенье, на что силовики ответили жесткими задержаниями.

В столице Минске протестующих задерживали на проспекте Победителей рядом с торговым центром Арена Сити.

В Бресте против демонстрантов на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов применили водомет. Там задержали около 10 человек.

Источник: Кибер-партизаны

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