В Минске протестующие начали строить баррикады

В Беларуси люди, вышедшие на акцию протеста против правления президента Александра Лукашенко в Минске, начали возводить баррикады на одной из улиц столицы.

Протестующие прямо на проезжую часть улицы Тимирязева вынесли водоналивные блоки и другие подручные материалы.

Движение транспорта по улице перекрыто, дорога заполнена демонстрантами.

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Протесты и задержания в Беларуси 13 сентября

Протесты в Беларуси разгорелись с новой силой в воскресенье, на что силовики ответили жесткими задержаниями.

В столице Минске протестующих задерживали на проспекте Победителей рядом с торговым центром Арена Сити.

В Бресте против демонстрантов на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов применили водомет. Там задержали около 10 человек.

Также задержания фиксировали в Гродно, Могилеве и Витебске.

Фото: TUT.by