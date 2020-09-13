PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

В Минске протестующие начали строить баррикады

В Беларуси люди, вышедшие на акцию протеста против правления президента Александра Лукашенко в Минске, начали возводить баррикады на одной из улиц столицы.

Протестующие прямо на проезжую часть улицы Тимирязева вынесли водоналивные блоки и другие подручные материалы.

Движение транспорта по улице перекрыто, дорога заполнена демонстрантами.

В Минске протестующие начали строить баррикады

Читайте: Протестующие в Минске идут к коттеджам чиновников, силовики стреляли в воздух

Протесты и задержания в Беларуси 13 сентября

Протесты в Беларуси разгорелись с новой силой в воскресенье, на что силовики ответили жесткими задержаниями.

В столице Минске протестующих задерживали на проспекте Победителей рядом с торговым центром Арена Сити.

В Бресте против демонстрантов на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов применили водомет. Там задержали около 10 человек.

Также задержания фиксировали в Гродно, Могилеве и Витебске.

Фото: TUT.by

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка