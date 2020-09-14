Буде дуже боляче: білоруські IT-фахівці почали хвилю блокувань держсайтів

Білоруські кібер-партизани, які раніше зламували держсайти, пригрозили зупинити роботу податкової, енергетичної та банківської системи, а також “вбити рубль і почати блокувати рахунки оточення Лукашенка”, якщо силовики затримуватимуть людей на акціях протесту 13 вересня.

— Буде дуже боляче, спочатку податкова система ляже, потім електрика в країні закінчиться, потім банківська система ляже. Воно вам треба?

Ще до старту акцій силовики та люди в цивільному і балаклавах розпочали затримання по всьому Мінську. У полоні силовиків опинилися понад 400 людей.

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Тож уже вранці 14 вересня кібер-партизани почали блокування: на сайті Міністерства з податків та зборів Республіки Білорусь вони заблокували можливість сплачувати податки.

– Ми тільки почали здійснювати атаку на сайт міністерства з податків і зборів, наразі знайшли незначні вразливості, які допоможуть як мінімум порушити процедуру звітності, – заявили програмісти.

А на сторінці Гомельського відділення торгово-промислової палати вони залишили послання із закликом приєднуватися у ряди Кібер-партизанів.

Протести і затримання в Білорусі 13 вересня

Протести в Білорусі розгорілися з новою силою, на що силовики відповіли жорсткими затриманнями.

У столиці Мінську протестувальників затримували на проспекті Переможців біля торговельного центру Арена Сіті.

У Бресті проти демонстрантів на перехресті проспекту Машерова і бульвару Космонавтів застосували водомет. Там затримали близько 10 осіб.

Джерело: Кібер-партизани