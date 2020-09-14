Правительство Германии сообщил, что три независимые лаборатории подтвердили, что отравление Алексея Навального произошло вследствие вещества из группы Новичок. В пробах был обнаружен именно этот яд.

Лаборатории Франции и Швеции провели повторный анализ проб Навального, который подтвердил отравление Новичком.

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Кроме этого, Организация по запрещению химического оружия запустила процесс по проверке проб, которые принимали у российского оппозиционера.

Отравление Навального

10 сентября стало известно, что российский оппозиционер Алексей Навальный пришел в себя и помнит все события дня, когда произошло отравление. По мнению врачей, психически политик восстановился практически полностью, а физически — минимум на 90%. 7 сентября он вышел из комы.

Отравление Навального состоялось 20 августа в самолете, которым он летел из Томска в Москву. В Омске политика госпитализировали в городскую больницу. Позже его доставили в Берлин, где продолжили лечение и исследование причин.

Правительство Германии заявило, что у них есть “однозначные доказательства” использования для отравления Навального химической нервно-паралитического вещества Новичок. Сейчас Кремль от обвинений открещивается.

Источник: АР