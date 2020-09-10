Есть высокий шанс, что власти РФ приказали отравить Навального – Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что существует “высокий шанс”, что главного оппозиционера России Алексея Навального отравили по приказу высокопоставленных российских чиновников.

— И когда люди видят попытку отравить оппозиционера и осознают, что существует высокий шанс того, что приказ действительно исходил от высокопоставленных российских чиновников, я думаю, что это плохо для россиян, — сказал он.

Помпео повторил, что США и их европейские союзники хотят, чтобы Россия “привлекла к ответственности виновных”, и заявил, что Вашингтон также попытается установить причастных.

— Это то, на что мы будем смотреть, оценивать и делать все от нас зависящее, чтобы сделать все возможное, чтобы снизить риск того, чтобы подобные вещи повторились, — сказал госсекретарь США.

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Отравление Навального – что известно

Алексей Навальный, который находится на лечении в берлинской больнице, был доставлен в Германию после того, как в прошлом месяце ему стало плохо в самолете в России.

Немецкие врачи обнаружили, что он был отравлен нервно-паралитическим веществом Новичек.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что тесты в военной лаборатории “однозначно выявили” отравление, и назвала это дело “покушением на убивство”.

В G7 осудили “подтвержденное отравление” Навального и заговорили о санкциях.

Россия со своей стороны обвинила Запад в “необоснованных нападениях на Россию”.