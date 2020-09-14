Уряд Німеччини повідомив, що три незалежні лабораторії підтвердили, що отруєння Олексія Навального відбулося внаслідок речовини із групи Новачок. У пробах була виявлена саме ця отрута.

Саме лабораторії Франції та Швеції провели повторний аналіз проб Навального, який підтвердив отруєння Новачком.

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Окрім цього, Організація із заборони хімічної зброї запустила процес щодо перевірки проб, які брали у російського опозиціонера.

Отруєння Навального

10 вересня стало відомо, що російський опозиціонер Олексій Навальний прийшов до тями та пам’ятає усі події дня, коли сталося отруєння. На думку лікарів, психічно політик відновився практично повністю, а фізично – щонайменше на 90%. 7 вересня він вийшов з коми.

Отруєння Навального відбулося 20 серпня у літаку, яким він летів з Томська до Москви. В Омську політика госпіталізували до міської лікарні. Пізніше його доправили до Берліну, де продовжили лікування та дослідження причин.

Уряд Німеччини заявив, що у них є “однозначні докази” використання для отруєння Навального хімічної нервово-паралітичної речовини Новачок. Наразі Кремль від звинувачень відхрещується.

Джерело: АР