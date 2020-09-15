В Польше у экс-главы Укравтодора Славомира Новака следователи Центрального антикоррупционного бюро нашли наличные на один миллион евро.

Он хранил часть денег в двух тайниках, которые заранее подготовил. Агенты обнаружили деньги в разных валютах: более 536 тыс евро, 470 тыс. долларов и 30 тыс. злотых. Всего это около 4 млн. злотых.

У экс-министра транспорта Польши Новака также изъяли и две квартиры, общей стоимостью в 2 млн злотых и авто марки Land Rover.

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По словам следователей, эти деньги могут быть связанными с коррупционными преступлениями, в которых обвиняют Славомира Новака.

Сейчас выясняются все обстоятельства и детали дела.

Славомир Новак был и.о. главы Укравтодора в Украине с 19 октября 2016 года по 1 октября 2019. Украинское гражданство он получил в 2016 году. Новак ввел в Украине новый подход к вопросам безопасности дорожного движения.

Славомира Новака подозревают в коррупции, отмывании денег и управлении организованной преступной группой. Его задержали 20 июля.

Источник: Polsat News